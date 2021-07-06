В Сейм передан законопроект, предусматривающий, что собрания собственников квартир смогут проходить в электронном формате

Поправки к Закону "О квартирной собственности", предусматривающие, что собственники квартир смогут проводить собрания в электронном формате, переданы на рассмотрение в комиссию Сейма по государственному управления и самоуправления поправки к Закону "О квартирной собственности".

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Инициаторы поправок — депутаты правящей коалиции: Улдис Будрикис (Новая Консервативная партия), Юрис Пуце (AP!), Алдис Адамович ("Новое Единство"), Янис Иесалникс (Национальное объединение) и Кришьянис Фелдманис (Новая Консервативная партия).

Авторы законопроекта объясняют, что цель изменений — укрепить процедуру принятия решений собственниками квартир, процесс выдвижения инициатив при использовании функциональности Системы информации о строительстве (Būvniecības informācijas sistēma — BIS). Законопроект предусматривает, что у собственников квартир будет возможность использовать функции электронного общего собрания и опроса в электронной среде, что обеспечивает BIS.

Принятие решений общества собственников квартир при использовании средств электронной связи будет способствовать оперативности и эффективности, а также последовательности принятия решений. Законопроект предусматривает, что те собственники квартиры, которые в силу каких-то причин не могут физически участвовать в собраниях (в силу болезни или отсутствия в стране), получат возможность принимать решения.

Невзирая на то, что вводится система использования функций BIS, и в дальнейшем собственники квартир, как это предусматривает сейчас Закон "О квартирной собственности", будут иметь право проводить очные собрания. Процесс созыва, проведения собраний и принятий решений остается прежним, все процедуры предусмотрены Законом "О квартирной собственности".

Функциональность BIS обеспечивает, что все процессы, происходящие за пределами BIS, должны иметь отражение в BIS. То есть, если собрание состоялось очно, вся документация должна появиться в BIS не позднее, чем в течение 7 рабочих дней.

Законопроект позволяет собственникам квартир проголосовать до очного собрания, если в силу каких-то причин они не могут это сделать непосредственно в день принятия решения. Одновременно сохраняется возможность участвовать в собрании и голосовать очно.

Чтобы обеспечить проведение электронных собраний и опросов с помощью BIS необходимо, чтобы Государственная земельная служба бесплатно и в электронном формате предоставила Бюро государственного контроля за строительством данные, идентифицирующие собственников квартир, а также данные о номере или идеальных долях, кадастровом номере квартиры, которым владеет собственник.