В Сейм подано предложение отменить Riga Pride из-за оспы обезьян

Ряд депутатов Сейма от оппозиции внесли в парламентский президиум официальное предложение с призывом запретить Рижский прайд. Об этом пишет агентство LETA.

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Авторы документа, среди которых есть такие депутаты как Рамона Петравича и Юлия Степаненко, в качестве основания для запрета Riga Pride использовали опасения по поводу распространения вируса обезьяньей оспы. Депутаты утверждают, что он в основном поражает мужчин, которые вступали в гомосексуальные интимные связи.

В свою очередь омбудсмен Юрис Янсонс указал, что в документе обнаружены заявления враждебного характера, способствующие нетерпимости и предрассудкам в обществе против определенной группы людей. Он призывает Сейм не принимать эту дискриминационную инициативу и выступить против разжигания социальной ненависти в обществе.

‼️ Tiesībsargs: Pat mazākuma Saeimas deputātu pausti naidīga satura izteikumi veicina neiecietību un sabiedrības aizspriedumus pret konkrētu cilvēku grupu. Aicinu Saeimu neakceptēt šo diskriminējošo iniciatīvu un vērsties pret sociālā naida kurināšanu sabiedrībā. @Jekaba11 pic.twitter.com/OVrJsL1y7W — Tiesībsarga birojs (@Tiesibsargs_LV) May 27, 2022

Представитель объединения ЛГБТ и их друзей Mozaīka Каспарс Залитис отказался комментировать предложение депутатов.

Документ подписали депутаты Рамона Петравича (“Латвия на первом месте”), Марис Можвилло (“За человечную Латвию”), Иева Крапане, Алдис Гобземс (“Каждому и каждой”), Юлия Степаненко, Карина Спруде (“Каждому и каждой”), Ралфс Немиро (“Латвия на первом месте”), Каспирс Гиргенс (“Республика”), Эрик Пуценс (“Республика”) и Ингуна Рибена.

Согласно 150-й статье Уголовного закона, за действие, которое направлено на разжигание ненависти или нетерпимости в связи с полом, возрастом, инвалидностью или другими признаками человека, может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет либо краткосрочное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф.