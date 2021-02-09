В Сейме предлагают снять с домовладельцев обязанность чистить тротуар возле дома

Подкомиссия Сейма по климату и среде предложила отменить нормативы, которые обязывают владельцев домов чистить тротуары прилегающих улиц.

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На заседании комиссии рассматривался в том числе вопрос об уменьшении использования соли на дорогах.

Эксперт по социальной безопасности и уходу Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс критикует существующий порядок, при котором тротуары — это ответственность владельцев домов на этой улицы. По его словам, это создает проблемы для работающих людей — они не могут во время снегопада прекратить работу и идти убирать снег. А оплачивать услуги дворника на несколько часов — неэффективно. Тем более, что с этого года наем дворников подорожал из-за введения минимального социального взноса.

По его мнению, заниматься уборкой тротуара должно самоуправление, и многие самоуправления сами отменили требование к домовладельцам.

Представитель объединения "Город для людей" Арманд Думанис выразил мнение, что рижское самоуправление должно само чистить территории общего пользования. У частных лиц меньше возможностей, и поэтому в результате качество уборки может отличаться. Кроме того, один владелец чистит снег в одно время, другой в другое, третий спихивает его на проезжую часть, а потом снегоуборочные машины заталкивают его обратно на тротуар. Буманис призвал перенять скандинавский опыт нагревания отдельных участков улиц с помощью электричества.

Как сообщалось, к следующему сезону Рига должна упорядочить систему уборки снега. Сейчас за это отвечает слишком много структур, а вверенные их заботам участки нарезаны мелкими "лоскутами". Вице-мэр столицы Вилнис Кирис считает, что именно поэтому иногда уборка улиц оставляет желать лучшего.

"Сейчас у нас система находится в состоянии феодальной раздробленности. Всего со стороны Рижской думы за инфраструктуру отвечают 9 структур: Департамент сообщения, Управление кладбищами, Управление благоустройства территорий, исполнительные дирекции, Rīgas satiksme, Rīgas meži, Rīgas namu pārvaldnieks", — цитирует его портал Rus.Lsm.lv.

Большую проблему составляют и владельцы частных домов, которые не убирают или плохо убирают проходящие рядом с их домами тротуары.

Только за первую неделю февраля Рижская муниципальная полиция констатировала 209 нарушений, связанных с уборкой тротуара и чисткой крыш от снега. За весь январь — 691 нарушение.