В Сейме в прениях чаще всего выступали депутаты Шлесерс, Валайнис и Шуваев
Foto: LETA

Во время зимней сессии Сейма в прениях чаще всего выступали депутаты Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян, СЗК) — 91 раз, Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте", ЛПМ) — 46 раз, Андрис Шуваев ("Прогрессивные") — 39 раз и Эдмунд Зивтиньш (ЛПМ) — 38 раз.

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Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, по 36 раз каждый выступили Рамона Петравича (ЛПМ) и Алексей Росликов ("За стабильность").

На зимней сессии 14-го Сейма в окончательном чтении был принят 61 закон, в том числе 6 новых законов и 55 поправок к законам. За это время депутаты собрались на 20 заседаний, в том числе семь внеочередных.

В зимнюю сессию на рассмотрение комиссий было внесено 72 законопроекта, в том числе 58 — Кабинетом министров, пять — депутатами Сейма и девять законопроектов — комиссиями Сейма.

В этом году Сейм закрыл зимнюю сессию 6 апреля, а весенняя сессия начнется 14 апреля.

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