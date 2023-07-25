В семи рижских средних школах в новом учебном году не будет десятого класса
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1 сентября в Риге приступит к работе 101 муниципальная школа — столько же, сколько и в прошлом учебном году, сообщила Латвийскому радио заместитель начальника отдела общеобразовательных школ департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Яна Цера.

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Как пишет портал Lsm.lv, еще есть семь средних школ, где не укомплектован 10-й класс. Эти школы постепенно будут преобразованы в основные.

"Меры по оптимизации школьной сети проводятся уже много лет, и особенно интенсивно в последние 5-6 лет, когда в рамках государственной отраслевой политики мы очень внимательно рассматривали ситуацию на этапе среднего образования", — сказала Цера. Предложение среднего образования в столичных школах концентрируется, в то время как основное образование расширяется, чтобы оставаться доступным для детей из микрорайонов.

По словам Церы, за 20 лет количество школ в Риге за счет реорганизации, объединения и ликвидации сократилось на 50.

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