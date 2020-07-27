В середине недели ожидается похолодание и порывистый ветер
Foto: LETA

На протяжении всей недели небо над Латвией будет затянуто дождевыми и грозовыми облаками, со среды ожидается похолодание и усиление ветра, прогнозируют синоптики.

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Во вторник как ночью, так и днем местами ожидаются ливни и грозы, температура воздуха во второй половине дня составит +21..+27 градусов. В среду западный ветер принесет похолодание, а четверг, возможно, станет самым прохладным и ветреным днем этой недели. Согласно новейшему прогнозу Global Forecast System, температура воздуха в четверг не поднимется выше +16..+20 градусов, а порывы ветра усилятся до 13-18 м/с.

Во время гроз в любой из дней на этой неделе возможны локальные сильные порывы ветра и град.

К концу недели ветер, скорее всего, немного поутихнет, дни станут немного более теплыми и сухими, а ночи — более прохладными.

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LETA

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LETA
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