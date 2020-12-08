В шести больницах из-за Covid-19 нарушен прием пациентов
Foto: LETA

В шести больницах из-за коронавируса нарушен прием пациентов, что создает большую нагрузку на Службу неотложной медицинской помощи (СНМП). Об этом на заседании Комиссии Сейма по социальным и рабочим делам сообщила директор СНМП Лиене Ципуле.

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По ее словам, выросло число вспышек коронавируса в центрах социального ухода, а в последние дни обнаружено несколько вспышек в психоневрологических больницах. Это увеличивает нагрузки на другие больницы, которым приходится принимать больных с психиатрическим диагнозом.

15% вызовов за минувшие сутки были связаны с госпитализацией заболевших Covid-19. Сейчас занято 75% коек, отведенных для больных коронавирусом, и на прошлой, и на этой неделе им пришлось отвести 100 дополнительных мест.

Самая большая нагрузка — в больнице имени Страдиня и в Восточной больнице. Там занято более 80% "коронавирусных" коек.

В Северокурземской больнице из-за большого количество пациентов с Covid-19 затруднен прием пациентов с другим диагнозом.

Палаты интенсивной терапии тоже почти заполнены: в Восточной больнице — на 85%, в Лиепайской, Видземской региональной и Резекненской больнице — на 100%.

"Каждый следующий пациент сейчас фактически рискует остаться без койки", — предупреждает Ципуле.

Как сообщалось, за минувшие сутки выявлено 584 новых случая коронавируса, 16 заболевших скончались.

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