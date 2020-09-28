В школах не хватает почти 500 учителей, ищут педагогов на полставки

В школах Латвии открыто 474 вакансии. В основном ищут педагогов, которые готовы работать на полставки, сообщает LETA со ссылкой на Министерство образования.

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Количество вакансий составляет 0,99% от общего числа учителей в Латвии — 48 293. 150 вакансий — это вакансии в детском саду, остальные — в общеобразовательных школах. Примерно такие же данные были в последние несколько лет.

По словам министра образования Илги Шуплински, проблема нехватки педагогов в общеобразовательных школа связана с тем, что стандартная ставка педагога — это 30 часов, но очень мало школ могут ее предложить. Большая часть вакансий — это неполный рабочий день.

"Ставка преподавателя рисования или географии в одной школе может не набираться из-за небольшого числа учеников. В Риге много средних школ, где учатся 36-60 человек", — рассказала Шуплинска (36 — минимальное число человек, которое может быть в школе). Больше всего, по ее словам, не хватает учителей языков и природоведения.

Почти 30% работающих сейчас учителей заняты на полставки или на 0,7 ставки. Средняя ставка, на которую работают учителя — 23,66 часов. Среднее зарплата — 702 евро. При работе на полную 30-часовую ставку зарплата составляет 891 евро, при работе 40 часов — 1188 евро.

Через пять лет ситуация станет хуже — уже сейчас половине педагогов 50 лет или больше. Каждый год учительские дипломы получает 2459 человек, и это большое количество, но оно никак не помогает решить проблему нехватки кадров, не все идут работать в школу.