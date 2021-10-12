В школах возросло количество классов, обучающихся удаленно
Foto: LETA

Из-за заболеваемости Covid-19 в латвийских школах возросло количество классов, ушедших на удаленное обучение, проинформировала LETA старший эксперт Государственной службы качества образования Яна Вейнберга.

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Удаленное обучение в случае констатации заболевания можно быть введено как для всего класса, так и для части класса. Это связано с соображениями эпидемиологической безопасности, а также, когда речь идет о старших классах, о том, сколько учеников привиты.

За неделю классов, ушедших на "удаленку", стало больше на всех ступенях общего образования. В детсадах ушли на "удаленку" 2,21% всех групп, в 1,9% групп — на "удаленке" часть групп. В 1-9-х классах учатся дистанционно 6,59% классов, еще в 4,19% классах — кто-то из учеников учится очно, кто-то удаленно. В основной школе (1-9-е классы) доля классов, перешедших на дистанционный формат, возросла за неделю почти на 2%. В 10-12-х классах удаленно учатся 3,56% классов, частично удаленно — 6,53%.

Чаще всего учатся удаленно учащиеся в Риге и Даугавпилсе. В школах чаще уходит на дистанционное обучение сразу целый класс, а не группа учеников класса.

В сфере профессионального образования полностью удаленно учатся 87 классов, частично удаленно — 100 классов. В этой сфере тоже наблюдается прирост. Чаще всего молодые люди в профшколах переходят на дистанционный формат обучения в Риге и Мадонском крае. В профшколах на "удаленку" чаще отправляют часть класс, а не весь класс разом.

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Tags

Удаленное обучение пандемия Covid-19 Даугавпилс Рига
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