В школьных выпускных вне помещений смогут участвовать до 300 человек

В выпускных, которые будут проходить вне помещений, до 30 июня смогут принимать участие до 300 человек, а в выпускных в помещениях — до 100 человек, сообщил директор департамента надзора Государственной службы качества образования Юрис Зивартс.

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Он подчеркнул, что руководители школ должны следить за тем, чтобы на выпускных мероприятиях не было столпотворения людей.

Также Зивартс призвал школы с большим количеством выпускников провести тщательную оценку графика выпускных, а также связаться с родителями школьников и напомнить, что на мероприятие не может приходить большое количество поздравляющих.

Как сообщалось, вчера правительство постановило, что до конца июня на мероприятиях внутри помещений смогут собираться до 100 человек, а вне помещений — до 300 человек.

С 1 июля по 31 июля во внутренних помещениях, общая площадь которых составляет менее 1000 квадратных метров, одновременно смогут находиться не более 100 человек. Однако в помещениях, площадь которых превышает 1000 квадратных метров, одновременно смогут находиться до 500 человек. В таком случае организаторы должны обеспечить, чтобы в помещении находилось не более 50% от общего возможного числа посетителей, которое допускает площадь и инфраструктура помещения. На одного человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров пространства. Организаторы должны обеспечить публично доступную информацию о максимально допустимом количестве участников мероприятия.

С 1 по 31 июля вне помещений смогут собираться до 1000 человек, при этом на каждого человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров пространства.

С 1 по 31 августа во внутренних помещениях, общая площадь которых составляет менее 1000 квадратных метров, одновременно смогут находиться не более 250 человек. В помещениях, площадь которых превышает 1000 квадратных метров, одновременно смогут находиться до 500 человек. Как и ранее, организаторы должны обеспечить, чтобы в помещении находилось не более 50% от общего возможного числа посетителей, которое допускает площадь и инфраструктура помещения. На одного человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров пространства. Организаторы должны обеспечить публично доступную информацию о максимально допустимом количестве участников мероприятия.

С 1 по 31 августа вне помещений все так же смогут собираться до 1000 человек, при этом на каждого человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров пространства.