В Сигулде проходят испытания “умного” пункта сортировки мусора, жильцы платят только за свой мусор

В Сигулде жители одного квартала до 31 января тестируют первый в Латвии “умный” пункт сортировки мусора. Преимущество пункта - жилец, сдающий отходы, платит только за свой мусор, передает TV3.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В пункте сортировки мусора несколько контейнеров - для пластмассы, для бумаги и для биологических отходов. Чтобы использовать пункт, надо авторизоваться при помощи карты жителя Сигулдского края, данные которой заранее переданы домоуправу. Пункт взвешивает “платные” биологические и бытовые отходы каждого жителя. Когда квартал полностью перейдет на новую систему, каждое домохозяйство будет платить только за собственный мусор. Килограмм обычных бытовых отходов обойдется семье в 0,16 евро, а килограмм биологических отходов обойдется в 0,058 евро.

Предприятие по управлению отходов Jumis, установившее пункт, указывает, что это позволит жителям снизить ежемесячные платежи за вывоз мусора. Директор предприятия Кристине Лусе уверена, что такой подход дешевле, так как, отсортировав все стекло, упаковку и биологию, у многих жителей остается лишь небольшой пакетик бытовых отходов.

После 31 января предприятие постепенно уберет обычные контейнеры и в феврале жители могут полностью перейти на “умный” пункт сбора мусора. Один такой пункт на девять домов освободит Гетлиньский полигон от 70 тонн мусора в год, считают в предприятии.