В Сигулдском крае планируют демонтировать три советских памятника
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Сигулдская краевая дума планирует демонтировать три памятных камня советским воинам, не связанных с захоронениями, со ссылкой на Латвийское радиоа сообщает lsm.lv.

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По словам представителя Агентства развития Сигулдского края Зане Гатере, у камня, расположенного на перекрестке улиц Галес и Стацияс, не было особого применения и в советское время, очевидно, что его просто нужно было установить в честь кого-то. Камень расположен на газоне в качестве напоминания о том, что здесь в немецком лагере содержались в плену советские солдаты.

Мэр Сигулдского края Угис Митревич (Национальное объединение) это памятный камень назвал самым большим абсурдом. "На земле, принадлежащей репрессированному человеку, чью жену также репрессировали и выслали в вагоне, ее больше нет на этой земле, - на земле этого человека находится камень советским солдатам.... Это своего рода абсурд... Я думаю, что это справедливое решение, что мы на подходящих местах ставим подходящие камни, которые полагаются нашему народу".

Ликвидировать планируется также камень в Гауймале, который в советские годы был установлен в том месте, где в 1927 году состоялось нелегальное собрание комсомола. Впрочем, было оно ли нет - об этом точных сведений нет, однако у него было свое идеологическое послание. "В советское время хотели поиграть с идеологией - вот, здесь первые наброски для комсомола и на территории Латвии и в честь этого поставили этот камень, цель была одна - популяризовать идеологию", - говорит Зане Гатере.

Третий камень, который планируется убрать - установленный в честь дивизии Панфилова памятник в Малпилсе, где происходили бои и были захоронены павшие советские воины, позже они были перезахоронены на кладбище в Малпилсе.

Всего в Сигулдском крае 12 памятных мест, связанных с советским временем, и демонтировать планируется только те памятники, где нет захоронений. Решение о демонтаже этих трех памятников будет приниматься на заседании Сигулдском краевой думы на следующей неделе.

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