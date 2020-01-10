В систему е-Здоровья вложат еще 10 млн евро, направления и запись к врачу станут электронными
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В ближайшие три года в развитие электронной системы здравоохранения ("е-Здоровье") планируется вложить 10 млн евро, заявил директор Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Эдгар Лабсвирс в интервью передаче телеканала TV3 "900 секунд".

По его словам, накануне праздников система столкнулась с проблемой чрезмерной нагрузки, однако во время праздничных выходных база данных модуля электронных рецептов была перемещена на более новые серверы, поэтому проблем со стабильностью системы на данный момент нет. В то же время ведется работа над третьим этапом развития электронной системы здравоохранения, который на 85% будет финансироваться из фондов Европейского союза.

Лабсвирс сообщил, что в ближайшие три года в рамках третьего этапа развития "е-Здоровья" будет реализовано два проекта, на каждый из которых будет потрачено по 5 млн евро.

После реализации этих проектов система станет более упорядоченной, будут введены электронные направления и электронная запись к специалистам, пояснил он.

Директор НСЗ признал, что в области цифровизации здравоохранение в Латвии отстает от других отраслей, поэтому потенциал развития в данной области огромен. "Эта работа не закончится никогда", — заявил он.

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LETA

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LETA

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