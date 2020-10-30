В скорой помощи Covid-19 больны 15 сотрудников

В Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) в настоящее время у 15 медработников подтверждено инфицирование Covid-19, еще 33 работника находятся на карантине, сообщили в СНМП.

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Заражение медперсонала не связано с работой с пациентами.

СНМП отмечает, что в службе работают более 2000 человек, поэтому количество заболевших и находящихся на карантине оценивается как относительно небольшое.

В других учреждениях здравоохранения также регистрируются случаи заболевания Covid-19. Руководитель Клинической университетской больницы им. Страдиньша Риналд Муциньш ранее сообщил, что больны Covid-19 17 работников, а контактными лицами являются 30 человек.

В Рижской Восточной больнице Covid-19 заболели 14 сотрудников, 34 человека находятся на карантине, сообщил руководитель больницы Имант Паэглитис.