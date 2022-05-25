В следующем году на 10,1 млн евро планируется повысить госдотацию на муниципальные дороги

В 2023 году на 10,1 млн евро планируется повысить дотацию государственного бюджета на муниципальные автодороги и улицы, проинформировала представитель Латвийского союза самоуправлений Элла Петермане.

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Такую информацию Латвийский союз самоуправлений получил на ежегодных переговорах с Министерством сообщения.

Объем целевых дотаций повысится с 53,8 млн евро до 63,9 млн евро в следующем году.

По мнению организации, объем целевых дотаций в будущем необходимо будет снова пересмотреть, так как одним из актуальных вопросов для самоуправлений являются расходы на содержание местных дорог.

До сих пор нет единого мнения о передаче государственных местных автодорог в муниципальную собственность на безвозмездной основе. Латвийский союз самоуправлений выступает за поиск долгосрочных механизмов содержания этих дорог, но для этого муниципалитеты должны взять на себя управление местными дорогами. На сегодняшний день шесть самоуправлений проявили интерес к местным дорогам страны, выразив готовность взять под контроль более 76 километров местных дорог.

Действующее положение предусматривает, что муниципалитет будет получать целевую субсидию в размере 1560 евро за каждый километр перенятой дороги в течение пяти лет.

Латвийский союз самоуправлений призывает предусмотреть продление таких договоров и финансирования. Это побудило бы муниципалитеты взять на себя больше прав собственности на местные дороги.

Стороны договорились, что организация соберет и представит в Министерство сообщения предложения самоуправлений о том, как способствовать тому, что муниципалитеты перенимали местные дороги.

Латвийский союз самоуправлений также заслушал информацию Автотранспортной дирекции об услугах общественного транспорта. По оценкам дирекции, в этом году поставщикам услуг общественного транспорта были предоставлены 70,28 млн евро.

С учетом текущей динамики пассажиропотока необходимо будет еще компенсировать поставщикам услуг общественного транспорта непокрытые убытки в размере от 24,85 до 27,55 млн евро за 2022 год.

В свою очередь, в среднесрочном бюджете на 2023-2025 годы базовые расходы на оказание услуг общественного транспорта составят 64 787 014 евро.

Латвийский союз выступает против коммерциализации общественного транспорта, считая, что это создает риски для доступности местных маршрутов и перевозок школьников. Поэтому организация призывает к концу этого года разработать механизмы, которые позволили бы органам местного самоуправления легально использовать школьные перевозки на маршрутах, где государство не предоставляют услуги общественного транспорта.