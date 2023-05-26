В следующем году на срочную службу призовут 600 человек

Согласно приказу министра обороны Инары Мурниеце, в следующем году в Службу государственной обороны (СГО) будет призвано 600 человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В приказе, опубликованном в официальном издании Latvijas Vēstnesis, говорится, что в целях содействия укреплению обороноспособности Латвии и обеспечения призыва на военную службу в 2024 году призыв будет проведен два раза в год — в январе и июле.

Всего в следующем году на 11-месячную службу в Национальных вооруженных силах будет призвано 600 человек: в январе — 120 человек, в июле — 480 человек.

До 200 человек будут призваны на пятилетнюю службу в Земессардзе.

Осваивать предусмотренную для студентов программу офицеров запаса будут до 50 человек.

К моменту окончания приема заявок на первый добровольный призыв желание служить выразили 488 граждан Латвии, в том числе 11 женщин и шестеро граждан Латвии, проживающих за границей.