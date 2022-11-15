В следующем году не будут проводиться чековые лотереи

Во вторник, 15 ноября, Кабинет министров поддержал решение прекратить с 2023 года проведение так называемых чековых лотерей. Соответствующий законопроект, отменяющий проведение таких лотерей, еще предстоит подготовить Министерству финансов, сообщает агентство LETA.

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В докладе Министерства финансов "О дальнейших действиях по организации чековой лотереи", заслушанном правительством, предложено завершить чековую лотерею в 2022 году, разыграть призы в феврале 2023 года и выплатить денежные призы в апреле того же года.

Распоряжением правительства Министерству финансов поручено подготовить проект закона "О признании Закона о чековой лотерее утратившим силу".

В докладе говорится, что эффективность чековой лотереи анализируется каждый год с момента ее запуска. Оценивая выгоды от внедрения чековой лотереи, а также на основании оценки критериев эффективности и анализа использования средств госбюджета, Министерство финансов пришло к выводу, что чековая лотерея при ее первоначальной организации являлась эффективным инструментом в работе Службы государственных доходов. Так чековая лотеря способствовала сокращению теневой экономики, формировала у покупателей привычку ежедневно запрашивать документы, удостоверяющие сделку, что положительно сказалось на доходах государственного бюджета.

По результатам опроса, проведенного исследовательским центром SKDS на территории Латвии в начале 2020 года, в среднем 21% респондентов признались, что после начала чековой лотереи они больше внимания уделяют тому, выдается ли чек.

В ряде других стран, где были организованы чековые лотереи, опыт подтверждает, что такая акция является очень хорошим краткосрочным (около двух лет) инструментом сдерживания теневой экономики и эффективной социальной кампанией. Однако по мере снижения интереса населения продолжать его нецелесообразно, так как выгоды от его организации превысят затраты, говорится в информационном сообщении Минфина.

Эффективность чековой лотереи полностью зависит от активного участия в ней жителей, поэтому важны динамика и прогнозы показателей участия. Как количество участников чековой лотереи, так и представленных платежных документов постепенно и неуклонно уменьшалось на протяжении всего существования чековой лотереи.

Ни введение или отмена эпидемиологических ограничений, ни нововведения в самой чековой лотерее (введение тематических кварталов и возможность участия в чековой лотерее счетами), ни реализованные рекламные кампании не смогли существенно изменить эту динамику.

Сейчас предполагается, что в 2022 году заявленные критерии эффективности чековой лотереи, связанные с количеством участников и количеством представленных платежных документов, не будут достигнуты, указывает Минфин.