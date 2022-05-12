"В следующем году — никаких цветов". Глава Госполиции сообщил об отставке некоторых сотрудников
Foto: LETA

Проверки идут, и уже выявлено несколько полицейских, которые не останутся на своих должностях в связи с происходящим у памятника в Пардаугаве 9 и 10 мая. Об этом в передаче Dienas personība на TV24 сообщил глава Госполиции Армандс Рукс, пишет NRA.

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Рукс полностью принимает критику действий некоторых сотрудников полиции в парке Победы в Риге, где 9 и 10 мая собирались люди, чтобы возложить цветы к памятнику.

Сейчас идет служебное расследование и уже ясно, что некоторые полицейские покинут свои должности.

"Даже если памятник не снесут, пусть забудут, в следующем году не будет никакого возложения цветов. Это опасный объект для общественной безопасности, туда никто подходить не будет больше. Там будет полиция стоять вокруг, даже если его не снесут. На том объекте, около памятника, у подножия, на той площади никакого возложения цветов не будет”, - подчеркнул Рукс.

Начальник Госполиции сообщил, что памятник в Пардаугаве будет огражден до 31 августа.

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