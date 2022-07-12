В следующем году осветят рижские парки и участок Яунциема гатве

Агентство рижского самоуправления Rīgas gaisma в этом году продолжает проектировать новые объекты общественного освещения в нескольких рижских парках – Саркандаугавском, Нордекю и Эбельмуйжас, а также на детской игровой площадке парка Яунатнес.

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Также близится к завершению проект осветительной конструкции на неосвещенном участке Яунциема гатве протяженностью примерно в 7500 метров.

Планируется осветить пешеходную дорогу на участке между улицей Гулбья и улицей Зиепниеккална протяженностью в 430 метров, и установить освещение на участке улицы Ерсикас. Эти проекты будут осуществлять в 2023 году.

В этом году Rīgas gaisma провела ремонт 247 световых объектов, поменяла 3960 метров кабеля и сменила 236 лампочек уличного освещения, а также устранила 776 подземных повреждений кабеля. В агентстве провели работы для улучшения эксплуатации светофоров и сменили 1060 метров наземного кабеля.

Всего в Риге 1640 освещенных улиц, парков, скверов и жилых массивов. Rīgas gaisma обслуживает более 50 688 точек освещения, 1 906 километров кабеля и воздушных линий, около 4 132 электрических распределительных точек и 49 электронных часов, установленных в Риге.

Главная задача Rīgas gaisma – обеспечивать эксплуатацию, ремонт и улучшение качественных показателей объектов освещения Риги.

