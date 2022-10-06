В случае мобилизации земессаргов зачислят на действительную службу в статусе солдатов

Сейм в окончательном чтении внес поправки в Закон "О Земессардзе Латвийской Республики", которые предусматривают, что в случае мобилизации замессаргов зачислят на действительную службы в статусе солдатов.

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Закон устанавливает, что Кабинет министров может принять решение о мобилизации земессаргов перед вступлением в силу особого правового режима в государстве. Правительство может принять решение и о частичной мобилизации, а некоторых земессаргов перевести в режим повышенной готовности.

Также закон обязывает работодателей освободить мобилизованных земессаргов от исполнения трудовых обязанностей без сохранения зарплаты. Такое регулирование необходимо, поскольку земессаргс после завершения процесса мобилизации становится временно солдатом, получает соответственно зарплату как солдат.

В законе прописаны и исключения для установленного круга должностных лиц, касающиеся мобилизации и подчинения режиму повышенной готовности. Кабинет министров может принять решение о том, что исключения относятся и к должностным лица и работникам неупомянутых в законе государственных и муниципальных учреждения, а также должностных лиц и работников субъектов частного права (частных предприятий). Исключения коснутся тех людей, чья работа связана с проведении мероприятия преодоления угроз государства, обеспечения деятельночти критической инфраструктуры и критических финансовых услуг.

Установлено, что с земессаргсом, который переходит в режим повышенной готовности, должен быть в течение шести часов с момента вступления в силу этого режима, свяжется подразделение Земессардзе при помощи электронной почты или телефона. Сам земессаргс будет обязан находиться в Латвии или, если он находится за пределами государства, проинформировать подразделение Земессардзе о возможностях возвращения и действий согласно оказаниям. За неисполнение требований режима повышенной готовности земессаргс может быть наказан штрафом на сумму до 350 евро.

В закон включена норма, предусматривающая организацию проверок боевой готовности сроком до 72 часов каждые два года. В ходе проверок планируется ознакомиться с порядком оповещения, порядком сбора, а также порядком обеспечения персонала техникой.

Максимальный возраст службы в Земессардзе возрастает до 60-65 лет. Специалисты Земессардзе, специалисты-инструкторы и офицеры Земессаодзе смогут продолжить службу даже после достижения 65-летнего возраста, если их здоровье и физическая подготовка будут соответствовать установленным требованиям.

Сейм также принял сегодня в окончательном чтении соответствующие поправки к Закону о национальной безопасности и Закону о мобилизации.