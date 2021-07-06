В случае наплыва нелегальной миграции Погранохрана будет просить помощи у армии
Foto: Valsts robežsardze

Государственная погранохрана готовится к наплыву нелегальных мигрантов на восточной границе страны и планирует попросить помощи у Национальных вооруженных сил, а также у Министерства обороны, в интервью на Латвийском радио сообщил глава Погранохраны Гунтис Пуятс, передает LETA.

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Пуятс отметил, что в отличие от Литвы, ситуация на границе Латвии и Беларуси пока спокойна. Тем не менее, уже начиная с конца мая, охрана границы проходит в усиленном режиме и риски безопасности растут. В связи с этим глава Погранохраны обратился в Министерство обороны и Национальные вооруженные силы с просьбой направить на границу 50 дополнительных работников. Это позволит удвоить интенсивность патрулирования на границе.

По словам Пуятса, риски нарушений на границе Латвии крайне высокие, в том числе из-за наплыва нелегальных мигрантов на границе с Литвой. По его мнению, Погранохрана должна действовать проактивно, чтобы ресурсы персонала и интенсивность надзора были на необходимом уровне “когда всё начнется”.

На данный момент в центрах размещения иностранцев свободны несколько сотен мест, а в случае совершенно напряженной ситуации Латвия может последовать примеру Литвы и объявить чрезвычайную ситуацию в стране. Это поможет подключить к решению проблем самоуправления и запустить другие механизмы гражданской обороны, рассказал Пуятс.

Как уже сообщалось, Литва объявила чрезвычайную ситуацию в стране из-за наплыва нелегальной миграции на границе с Беларусью. Власти Литвы подозревают, что режим правителя страны Александра Лукашенко осознанно направляет на границу с Литвой нелегальных мигрантов. В свою очередь, Латвия пригласила на границу с Беларусью специалистов по охране границе агентства Frontex.

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