В случае подозрений на коронавирус COVID-19, анализы у пациентов будут брать на дому

Начиная с пятницы, 28 февраля, анализы на коронавирус COVID-19 медики Службы неотложной скорой помощи будут брать на дому у пациентов, недавно побывавших в регионах распространения вируса. Об этом в эфире Латвийского радио сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!).

На сегодняшний день пациентов с подозрением на коронавирус, “неотложка” везет в Латвийский центр инфектологии и там врачи берут анализы.

“С завтрашнего дня в Риге и городах вблизи Риги - Елгаве, Огре, Юрмале, мы иначе организуем сбор анализов у людей, имеющих симптомы, и которые были в регионах распространения вируса”, - сказала министр.

То есть, люди, которые вернулись в Латвию из стран распространения вируса и заболели, по-прежнему должны звонить 113. Медики скорой помощи приедут на дом и возьмут необходимые анализы. Визит медиков может состояться через несколько часов после вызова. Бригады будут выезжать на такие вызовы с 8 утра до 10 вечера, сообщила Винькеле.

Человек в ожидании результата анализа должен оставаться дома. В случае если результат анализа положительный и есть индикации к госпитализации, медики “неотложки” вновь приедут к больному и доставят его в Центр инфектологии.

Как уже сообщалось, в Эстонии зафиксирован первый случай коронавируса COVID-19. Заболевший мужчина приехал в Таллин на автобусе из Риги, а до этого прилетел на самолете из Турции в Ригу. Центр по профилактике и контролю заболеваний сейчас пытается связаться с местными пассажирами рейса Стамбул - Рига и передать им рекомендации по поведению.