В случае празднования Лиго на природе медики советуют заранее уточнить адрес
Foto: DELFI

В случае празднования Лиго в незнакомом месте или на природе медики советуют заранее уточнить адрес, чтобы в случае необходимости Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) могла как можно быстрее прибыть на место происшествия.

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Специалисты указывают на то, что точный адрес или ориентиры крайне важны для диспетчера, чтобы медики не теряли драгоценные минуты в поисках пострадавшего.

Представители СНМП напоминают о приложении "eVeselibasPunkts", с помощью которого можно позвонить на телефон 113 и одновременно передать диспетчеру свои координаты.

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