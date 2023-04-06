В настоящее время правительство и самоуправления работают над укреплением системы гражданской обороны. Чтобы было нечто большее, чем сирены и "сумки на 72 часа". В случае реальных угроз, в Латвии планируется ввести систему сотового вещания, пишет Ir.

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Когда в сентябре прошлого года на учениях AMEX 2022 Минобороны опробовало вариант оповещения с помощью текстовых сообщений, недостатки системы стали очевидны. Сообщения приходили медленно, некоторые получали их через несколько дней, а другие не получали вообще. Кроме того, работа указанного в сообщении сайта Sargs.lv была временно нарушена из-за интенсивного трафика - такое большое количество запросов система восприняла как кибератаку.

Чтобы такой ситуации не возникало в случае реальных угроз, в Латвии планируется ввести систему сотового вещания. Это новая технология, которая позволяет "за секунды отправить информационное сообщение о том, как должны действовать люди, находящиеся в конкретной опасной зоне", говорит парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев.

Начальник управления гражданской обороны ГПСС Ивар Накуртс пояснил, что система основана на геолокации, поэтому информация сразу отправляется всем людям в определенной местности.

Сейчас информационный центр МВД готовит требования и спецификации к закупке. Срок еще не установлен, но "мы очень надеемся, что сможем закончить все это к концу года", говорит Раев. Если жителям придется покинуть свои дома и отправиться в более безопасный регион страны, задача самоуправления состоит в том, чтобы позаботиться обо всех. Чтобы процесс протекал организованно, в начале года Кабинет министров внес изменения в правила, которые предусматривают, что до конца года самоуправления должны дополнить свои планы гражданской обороны подробными действиями в случае военного вторжения.