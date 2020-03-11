В случае вспышки COVID-19, Латвия сможет обеспечить 1000 койко-мест

Перепрофилировав больницы, Латвия в случае вспышки COVID-19 сможет обеспечить 1000 койко-мест, сообщила журналистам руководитель Центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи Дита Хейберга.

Она рассказала, что Совету по кризисному управлению направлена просьба об увеличении резерва ресурсов, в частности, противоинфекционных средств и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Что касается индивидуальных средств защиты, то Латвия присоединилась к примерно 20 другим странам ЕС с целью их совместной закупки.

В настоящее время нет сообщений о том, что какое-либо медицинское учреждение уменьшило объем оказываемых услуг. В настоящее время работа ответственных служб подчинена разработанному несколько лет назад государственному плану медицины катастроф. В случае необходимости больницы готовы перейти к другому режиму работы.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков сообщил, что состояние заболевших "Covid-19" улучшается.

Если будут случаи, когда человек не сможет сказать, где он заразился, будут приниматься дополнительные меры, возможно, закроются школы. "Мы все еще на первом этапе", - сказал Перевощиков, добавив, что ограничения на мероприятия латвийского масштаба не введены.

Что касается решения Рижского университета Страдиньша об отмене очных лекций, то тут каждое учреждение действует по своему усмотрению, сказал специалист.

До сих пор COVID-19 диагностирован в Латвии у десяти человек, девять из которых являются туристами из одной группы, которая 7 марта вернулась с итальянского горнолыжного курорта.