В случае вспышки коронавируса могут быть отменены акции 16 марта, посвященные легионерам Waffen SS

Распространение вируса Covid-19 может привести к отмене заявленных ранее на 16 марта акций, связанных с неоднозначно воспринимаемой латвийским обществом темой латышских легионеров Waffen SS. Об этом пишет nra.lv, отмечая, что такой вариант возможен в случае вспышки коронавируса, в случае чего Минздрав будет вынужден объявить по стране карантин.

Издание также задается вопросом, не будут ли требовать от участников акций 16 марта заранее указать властям свои имя и персональный код, так как секретариат Совета по кризисному управлению уже рекомендовал организаторам массовых мероприятий обеспечить получение личных данных посетителей, а затем передать эту информацию в Центр профилактики и контроля заболеваний.

На данный момент Рижскую думу подано три заявления на проведение мероприятий в день памяти легионеров. Одно из мероприятий проведет общество Daugavas Vanagi Latvija. Это будет шествие, которое с 11.00 до 13.00 пройдет от церкви Иоанна до памятника Свободы, где его участники возложат цветы. Организаторы прогнозируют, что в шествии примет участие около 100 человек.

Также заявку на мероприятие 16 марта подал Латвийский антинацистский комитет. Если в предыдущие годы организация проводила собрание возле памятника Свободы, то в этом году планирует организовать пикет у Петровской церкви с 10.00 до 12.00. Пикет будет посвящен памяти жертв Waffen SS, и планируется, что в нем примут участие 100 человек.

С 7.00 до 11.00 на площади Свободы планирует провести собрание Общество поддержки национальных воинов, чтобы напомнить о боях латышского легиона 16 марта 1944 года. Планируется, что в мероприятии примут участие 30 человек.