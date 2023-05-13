В Службу гособороны записались почти 400 молодых людей
Foto: LETA

К пятнице заявления на призыв в Службу государственной обороны (СГО) подали 397 молодых людей, в том числе пять девушек и три человека, проживающих за границей, сообщила агентству ЛЕТА пресс-офицер командующего Национальными вооруженными силами (НВС) Сандра Брале.

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Пока неизвестно, сколько из них будут приняты в СГО, так как продолжаются проверки, включая оценку состояния здоровья потенциальных призывников.

Как сообщалось, 5 апреля Сейм принял закон о СГО, устанавливающий обязанность ее прохождения для каждого гражданина Латвии мужского пола в течение одного года после достижения 18-летнего возраста или в течение одного года после окончания учебного заведения, но не позднее, чем до достижения 24-летнего возраста. Девушки в возрасте 18-27 лет могут служить в СГО добровольно.

Первый призыв состоится 1 июля этого года на добровольной основе, а с 1 января 2024 года служба станет обязательной.

Прием добровольных заявок на первый призыв в СГО продлится до 15 мая. Подать заявку можно на сайте www.klustikaravirs.lv.

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