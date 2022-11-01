В социальном доме на Унияс разместят беженцев

В здании на улице Унияс, 49, разместят украинских беженцев, сообщает Рижская дума. На первом этаже уже сейчас находится многофункциональный центр социальных услуг для детей и совершеннолетних Paaudzes, где оказывается помощь в том числе украинцам.

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Дом принадлежит рижскому самоуправлению. Комитет жилья и среды Рижской думы попросит у государства финансирование для того, чтобы отремонтировать здание и приспособить для беженцев.

В здании находятся 25 квартир-боксов, общее число комнат — 50. Средняя площадь комнаты — 12 квадратных метров. Максимально в здании можно будет разместить 125 человек.

Планируемые расходы — 792 евро на человека или 99 000 евро в сумме. Самоуправление запросит у Министерства охраны среды и регионального развития финансирование в размере 1000 евро на человека, чтобы на оставшуюся сумму купить мебель. На деньги самоуправления будут оборудованы кухни и установлены камеры видеонаблюдения. Планируется также сделать здание доступным для людей с функциональными нарушениями.

Четыре года назад Lvportals.lv писал о том, что здание на Унияс, 49 находится в плохом техническом состоянии, поэтому жильцам будут предлагать другие варианты размещения.

Сейчас Рига может размещать украинских беженцев на срок до 60 дней, сейчас в гостиницах и других местах находятся 449 человек. 814 рижан получили от государства компенсацию за размещение украинцев — у них живут 1873 человека. Заключено 25 трехсторонних договоров об аренде — таким образом размещено еще 44 человека.

В данный момент в Риге находятся 17 647 украинских беженцев, 768 из них были зарегистрированы в октябре.