В соцсети запущен фейк о том, что Рижская дума обсуждала эвтаназию животных из приюта
Foto: LETA

Рижская дума опровергла прозвучавшую в социальных сетях информацию об эвтанации животных, помещенных в приют. Такие заявления появились после обнародования информации о том, что приют для бездомных животных Ulubele годами систематически нарушал ряд нормативных актов.

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Как пояснили в Рижской думе, ситуация с приютом обсуждалась 17 марта на заседании Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции. Однако речь шла только о выявленных в ходе проверки нарушениях, связанных с возможным бесконтрольным использованием муниципальных средств и возможным лоббированием интересов определенных организаций, а не с эвтаназией животных.

Самоуправление подчеркивает, что информация, публикуемая в социальных сетях, вводит в заблуждение и является ложной.

Проверка в отношении Ulubele была начата по запросу общества Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa, ее проводил Центр по борьбе с бюрократией Рижской думы. В заявлении общества на имя вице-мэра Линды Озолы было сказано, что в период с 2017 по 2020 год в приют не было доставлено ни одно пойманное бродячее животное, все они отправлялись в Ulubele. При этом в Ulubele часто были трудности с размещением животных, поэтому их часто доставляли разным обществам и частным лицам, у которых не было права это делать.

Продовольственно-ветеринарная служба констатировала, что содержание животных в приюте не соответствует нормам, потому что их там слишком много. Как указывает общество Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa, Ulubele не должен был принимать новых животных, когда приют переполнен, а перевозить их в приют Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa работники Ulubele отказывались.

Проверка также пришла к выводу, что Ulubele, возможно, завышало число тех животных, за содержание которых платило самоуправление. Регистрация собак не проводилась, что позволяет указывать в отчетах как несколько животных одно, которое ловили несколько раз.

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Ulubele Продовольственно-ветеринарная служба Рижская дума
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