В списке затронутых Covid-19 самоуправлений два новых края

За прошедшие сутки впервые были зарегистрированы больные Covid-19 в Паргауйском и Мазсалацском краях. В Риге были зарегистрированы три новых больных, один больной обнаружен в Бабитском крае и два в Озолниекском крае, сообщает LETA.

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Ещё три случая зарегистрированы в краях, где общее число больных ещё не достигло пяти, поэтому Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) из-за защиты данных не может назвать эти края.

Всего Covid-19 затронул 66 краев. В Риге на данный момент самое большое число больных - 368.

Самая большая интенсивность заболеваемости зафиксирована в Озолниекском крае - 100,3 больных на 100 000 жителей. Затем идет Гаркалнский край - 93,5 больных на 100 000 жителей и Бабитский край - 84,1 случаев на 100 000 жителей. В Риге интенсивность заболеваемости немного выросла и достигла 58,2 случаев на 100 000 жителей.

До сих пор самая большая доля больных приходится на возрастную группу 30 - 39, затем идет группа 60+, и потом группа пациентов в возрасте от 40-49 лет. Меньше всего болеют дети и подростки.



