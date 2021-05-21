В список стран, после которых можно не соблюдать самоизоляцию, добавилась Мальта

Со следующей недели самоизоляцию можно будет не соблюдать после въезда в Латвию из Великобритании, Исландии, Ватикана, Португалии и Мальты, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. В список безопасных с точки зрения распространения Covid-19 стран Европы добавилась Мальта, но из него исключили включенную на прошлой неделе республику Сан-Марино.

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Долгое время в этом списке были только Ватикан и Исландия. В апреле туда вошла Великобритания, в которой кампания по вакцинации проходит очень успешно, а на прошлой неделе впервые за долгое время туда попали Португалия и Сан-Марино. В эту пятницу в списке появилась Мальта, а Сан-Марино больше не входит в список.

Центр профилактики и контроля заболеваний считает безопасными те страны, кумулятивная заболеваемость в которых в течение 14 дней составляет меньше 50 случаев на 100 000 жителей.

Что касается стран за пределами ЕС и Европейской экономической зоны, то самоизоляцию можно не соблюдать после приезда из Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура, Новой Зеландии и Австралии.