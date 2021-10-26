В SPKC рассказали о числе вакцинированных и невакцинированных среди умерших от Covid-19 в сентябре

В сентябре большая часть госпитализированных с Covid-19 не была привита, свидетельствуют данные Национальной службы здоровья. Из 375 госпитализированных 332 (88,5%) не были вакцинированы от Covid-19 или не завершили курс вакцинации, а 43 пациента (11,5%) были полностью вакцинированы.

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Из 139 умерших от Covid-19 в сентябре, 124 (89,2%) не были вакцинированы от Covid-19 или не завершили курс вакцинации, а 15 человек были вакцинированы (трое — в возрастной группе до 60 лет, двое — 60-70 лет, пятеро — 70-80 лет, пятеро — 80-90 лет), у всех была одно или несколько сопутствующих заболеваний.

Всего в сентябре было выявлено 15 654 новых случая, из них 12 660 (80,9%) среди невакцинированных и 2 994 (19,1%) среди вакцинированных.

На прошлой неделе 76% или 12 883 человека, у которых был обнаружен вирус, не были вакцинированы, а 24% или 4074 заболевших прошли полный курс вакцинации. По статистике, у невакцинированных инфекцию констатировали в 2,7 раз чаще, чем у тех, кто полностью привился.

Также на прошлой неделе количество госпитализированных с Covid-19 увеличилось на 41%. С 18 по 24 октября количество открытых случаев увеличилось на 18,2%, а количество госпитализированных — на 32%. Количество госпитализированных с тяжелым течением болезни не изменилось, это 23%.

На прошлой неделе в среднем в день было сделано 17 515 тестов (ранее — 18 078) и открыто в среднем 2422 новых случая (ранее — 2 049). Среди всех тестов 20% (25 018) были сделаны в ходе скрининга учебных заведений, а 80% тестов (97 590%) — среди остальной части населения.

Коэффициент репродуктивности инфекции за неделю немного уменьшился (с 1,33 до 1,12), что по прежнему говорит о распространении инфекции в обществе.

Средний кумулятивный показатель в странах Европы за 14 дней на 100 000 жителей вырос до 190,2 (на прошлой неделе — 166,1). В Латвии показатель вырос до 1 256 (неделей ранее — 864,4).

Чаще всего заболевшие въезжают в Латвию из Турции (81 случай), России (42 случая), Беларуси (30 случаев), Украины (23 случая) и Италии (21 случай).