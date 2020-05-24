В среднем за год в Латвии крадут 1700 — 2000 велосипедов

В Латвии в период с 2016 года по середину мая этого года было зарегистрировано 7972 велосипедные кражи, следует из обобщенной информации Госполиции.

В этом году до 17 мая был украден 571 велосипед. Больше всего велосипедных краж было зарегистрировано в апреле, когда был украден 181 велосипед.

За прошлый год было зарегистрировано в общей сложности 1766 велосипедных краж, в 2018 году — 1835 краж, в 2017 году — 1779 краж, а в 2016 году — 2021 кража.

Полиция добавляет, что чаще всего велосипеды крадут из внутренних помещений.

Принимая во внимание вышесказанное, полиция призывает использовать только качественные и надежные замки, например, массивные U-образные металлические замки, которые трудно сломать, разрезать или распилить.

Оставляя свой велосипед на улице, следует убедиться в том, что велосипедная стойка хорошо закреплена.

При покупке нового велосипеда полиция рекомендует зарегистрировать его в Дирекции безопасности дорожного движения, что может значительно облегчить работу полиции по возврату велосипеда его законному владельцу.