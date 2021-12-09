В среду более половины привившихся от Covid-19 получили бустерную вакцину

По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), более половины людей, привитых от Covid-19 за последние сутки, получили бустерную вакцину.

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После резкого увеличения охвата вакцинацией во второй половине октября, когда в ряде профессий была введена обязательная вакцинация, теперь доля вакцинированного населения растет значительно медленнее из-за значительного снижения интереса к первичной вакцинации. В то же время охват бустерной вакцинацией растет быстрее из-за более широкой ее доступности.

Также уменьшается число людей, выбравших вакцину Janssen (Johnson& Johnson) — если на неделе с 11 по 17 октября ее получили более 27 000 человек, то на прошлой неделе менее 4 000. Иммунологи настоятельно рекомендуют этим людям ревакцинироваться.

За прошедшие сутки в Латвии первую прививку получили 910 человек, вторую — 2653 человека, 346 человек привиты Janssen, а бустерную вакцину получили около 6000 человек. Всего в среду было вакцинировано 9811 человек.

До сих пор в Латвии полный курс вакцинации прошли 1,219 млн человек, что составляет 64,77% населения страны.