В среду и четверг армия проведет учения в Риге, Марупе и Юрмале: будут отрабатывать задержания

В среду и четверг подразделения Национальных вооруженных сил проведут учения в Риге, Марупе и Юрмале, сообщает Delfi.lv со ссылкой на НВС.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ходе учений будет отрабатываться сценарий задержания группы лиц с использованием транспортных средств в условиях городской среды.

Первый этап учений пройдет в Марупе и Юрмале 15 марта, с 10 до 19.30. В четверг, 16 марта, НВС будут отрабатывать сценарии задержания в Кенгарагсе, в районе пруда Юмправмуйжас (с 12.30 до 15) и на Кипсале, в окрестностях выставочного центра (с 16.30 до 19).

НВС призывает жителей с пониманием относиться к возможным неудобствам.