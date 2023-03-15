В среду и четверг армия проведет учения в Риге, Марупе и Юрмале: будут отрабатывать задержания
Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

В среду и четверг подразделения Национальных вооруженных сил проведут учения в Риге, Марупе и Юрмале, сообщает Delfi.lv со ссылкой на НВС.

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В ходе учений будет отрабатываться сценарий задержания группы лиц с использованием транспортных средств в условиях городской среды.

Первый этап учений пройдет в Марупе и Юрмале 15 марта, с 10 до 19.30. В четверг, 16 марта, НВС будут отрабатывать сценарии задержания в Кенгарагсе, в районе пруда Юмправмуйжас (с 12.30 до 15) и на Кипсале, в окрестностях выставочного центра (с 16.30 до 19).

НВС призывает жителей с пониманием относиться к возможным неудобствам.

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