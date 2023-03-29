В среду местами ожидается мокрый снег, но температура повысится до пяти градусов

В среду, 29 марта, в Латвии будет облачно, но местами — с прояснениями. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует, что местами утром и вечером в Курземе пройдет мокрый снег.

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Днем будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, который во второй половине дня постепенно сменится с южного на юго-западный. Воздух прогреется до 0…+5°.

В Риге будет облачно, местами с прояснениями, но день пройдет без осадков. Будет дуть слабый до умеренного западный, западный, северо-западный ветер, воздух прогреется до +1…+3°.