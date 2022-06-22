В среду на выезде из Риги ожидаются транспортные заторы
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Сегодня — последний рабочий день накануне Лиго, впереди — четыре выходных дня. Поэтому на выезде из Риги ожидаются транспортные заторы, предупреждает государственное предприятие Latvijas Valsts ceļi.

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Автоводителей призывают рассчитывать на более длительное время в пути, а также при возможности отправляться в путь не в час пик.

Напомним, что выезде из Риги продолжаются строительные работы на дороге в Эргли, на шоссе в направление Елгавы, Вентспилса, Бауски и взморья.

Самое интенсивное движение прогнозируется на участках Балтэзерс-Саулкалне (шоссе A4) и Саласпилс-Бабите (шоссе A5).

В настоящий момент ведутся работы на более чем 80 участках латвийских автодорог. При возможности ограничения на таких участках будут отменены, чтобы водители не столкнулись с серьезными транспортными заторами.

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