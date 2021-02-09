В среду начнется вакцинация работников и клиентов центров социального ухода
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В среду, 10 февраля, должна начаться вакцинация сотрудников и клиентов центров социального ухода от Covid-19, сообщил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Он сообщил также, что сегодня правительство поддержало распределение приоритетных групп для вакцинации. В первую группу наряду с медицинскими работниками входят также пациенты, которым по решению врача требуются серьезные медицинские манипуляции.

Вторая группа будет включать сотрудников и клиентов центров долгосрочного социального ухода, а также должностных лиц, вакцинация которых необходима для обеспечения национальной безопасности и непрерывности бизнеса.

Третья группа будет состоять из 187 700 пожилых людей от 70 лет и старше. В эту группу также войдут 166 тысяч человек с хроническими заболеваниями.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Вакцинация
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