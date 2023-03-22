В среду небо будет серым, на востоке страны местами прояснится

Метеорологические погодные условия в Латвии в среду не преподнесут больших сюрпризов — небо будет серым, местами пойдет небольшой дождь, только в восточной части страны облака временами рассеиваются, прогнозирует Центр окружающей среды и геологии. и метеорологии Латвии.

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Будет дуть слабый южный ветер, на побережье — до умеренного с порывами до 15 метров в секунду вдоль побережья. Воздух прогреется до +5…+10 градусов.

В Риге тоже будет облачная погода, утром пойдет дождь. Ветер — слабый до умеренного, столбик термометра поднимется до +5…+7 градусов, прогнозируют синоптики