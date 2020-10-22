В среду от Covid-19 умерли два человека, выявлен 161 новый случай, в больницах 105 человек

За прошедшие сутки скончались два больных Covid-19, оба в возрастной группе от 80 до 95 лет, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Выявлен 161 новый случай заражения. Всего за сутки проведены 5510 анализов на коронавирус. Доля положительных результатов составляет 2,9%.

В среду в стационары поступил 31 больной Covid-19, сейчас в больницах лечатся 105 пациентов, сообщает Национальная служба здравоохранения. Семь из них находятся в тяжелом состоянии. Выписаны 304 пациента.

В ЦПКЗ указали, что на этот момент в больницах достаточно коек для больных коронавирусом. Однако если заболеваемость продолжит расти, а вместе с ней число тяжелобольных пациентов, то у больниц есть план по перепрофилированию отделений, чтобы обеспечить дополнительные места. Ранее министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) В эфире LTV указала, что больницы без изменений организации работы готовы принять 250 пациентов.

Всего в Латвии с начала эпидемии заболели 3958 человек, 1357 выздоровели.