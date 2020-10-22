В среду от Covid-19 умерли два человека, выявлен 161 новый случай, в больницах 105 человек
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки скончались два больных Covid-19, оба в возрастной группе от 80 до 95 лет, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Выявлен 161 новый случай заражения. Всего за сутки проведены 5510 анализов на коронавирус. Доля положительных результатов составляет 2,9%.

В среду в стационары поступил 31 больной Covid-19, сейчас в больницах лечатся 105 пациентов, сообщает Национальная служба здравоохранения. Семь из них находятся в тяжелом состоянии. Выписаны 304 пациента.

В ЦПКЗ указали, что на этот момент в больницах достаточно коек для больных коронавирусом. Однако если заболеваемость продолжит расти, а вместе с ней число тяжелобольных пациентов, то у больниц есть план по перепрофилированию отделений, чтобы обеспечить дополнительные места. Ранее министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) В эфире LTV указала, что больницы без изменений организации работы готовы принять 250 пациентов.

Всего в Латвии с начала эпидемии заболели 3958 человек, 1357 выздоровели.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

99

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны