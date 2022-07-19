В среду ожидается сухая и солнечная погода
Foto: Shutterstock

В среду в Латвии ожидается солнечная погода, а в центральной и восточной частях страны усилится ветер, прогнозируют синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ночью при безветрии в Курземе местами образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +10…+14 градусов, местами на побережье до +17 градусов.

Днем скорость северного, северо-западного ветра порывами достигнет 10-14 метров в секунду, в Курземе ветер будет слабее. Солнце прогреет воздух до +19…+23 градусов, в Курземе местами до +26 градусов.

В среду в Риге ожидается небольшая облачность, днем небо прояснится. Ночью будет дуть слабый до умеренного северный, северо-западный ветер, температура воздуха составит +15…+17 градусов. Днем ветер усилится до 12 метров в секунду, а температура воздуха будет колебаться в районе +20 градусов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Rekomendācijas

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Время выходить на глобальный рынок автозапчастей
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант
Разные магазины для разных покупателей. Как работает на eBay компания ProTuning.com
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе