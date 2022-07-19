В среду ожидается сухая и солнечная погода

В среду в Латвии ожидается солнечная погода, а в центральной и восточной частях страны усилится ветер, прогнозируют синоптики.

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Ночью при безветрии в Курземе местами образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +10…+14 градусов, местами на побережье до +17 градусов.

Днем скорость северного, северо-западного ветра порывами достигнет 10-14 метров в секунду, в Курземе ветер будет слабее. Солнце прогреет воздух до +19…+23 градусов, в Курземе местами до +26 градусов.

В среду в Риге ожидается небольшая облачность, днем небо прояснится. Ночью будет дуть слабый до умеренного северный, северо-западный ветер, температура воздуха составит +15…+17 градусов. Днем ветер усилится до 12 метров в секунду, а температура воздуха будет колебаться в районе +20 градусов.