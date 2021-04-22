В среду побит рекорд вакцинации - прививку от Covid-19 получили 8 564 человек
Foto: Pixabay

По данным Национальной службы здравоохранения, вчера прививки от Covid-19 в Латвии получили 8 564 человека, при этом вторую дозу получило самое большое до сих пор количество людей - 2349.

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Первую дозу вакцины в среду получили 6215 человек.

Еще более высокий показатель - 9 114 вакцинированных за день - был зарегистрирован 7 апреля.

В первые три дня этой недели вакцинировались в среднем 6220 человек в день, а за последние семь дней - в среднем 5502 человека в день.

Менее половины привитых вчера составили люди старше 60 лет, каждый четвертый вакцинированный был человеком с хроническим заболеванием. Прививки получили немногим менее 1000 работников образовательных учреждений, сотрудники оперативных служб и приоритетных учреждений отраслей.

На сегодняшний день первую прививку от Covid-19 получило 10,45% населения Латвии, обе дозы - 1,73%.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Вакцинация
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