В среду Сейм рассмотрит вопрос об отставке Мурниеце по запросу оппозиции
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

15 марта на внеочередном заседании Сейма будет рассматриваться предложение "Латвии на первом месте" и "Стабильности" об отставке министра обороны Инары Мурниеце ("Национальное объединение"), сообщает LETA.

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Предложение выразить министру недоверие подали депутаты от "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс, Марцис Енцитис, Линда Лиепиня, Рамона Петравича, Олег Буров, Вилис Криштопанс, Кристап Криштопанс, Эдмунд Зивтиньш и Ричард Шлесерс. Его также подписали депутаты от "Стабильности" Алексей Росликов, Наталия Марченко-Иодко, Светлана Чулкова, Виктор Пучка, Игорь Юдин, Екатерина Дорошкевич, Илья Иванов, Вктория Плешкане и Ефимий Клементьев.

Причиной послужила информация о том, что компания Zītari LZ, выигравшая закупку Минобороны на 220 миллионов евро, связана с отдельными политическими партиями. Минобороны еще прошлой осенью отправило связанные с закупкой документы KNAB, что означает, что министр обороны, вступая в должность, уже знала об этом. По мнению партии "Латвия на первом месте", Мурниеце должна была остановить закупку, но она этого не сделала.

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