В среду скончались 11 человек с Covid-19, выявлено 950 новых случаев

В среду, 13 января, в Латвии выявлено 950 новых случаев коронавирусного заболевания Covid-19, скончались 11 человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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За прошедшие сутки скончался один пациент из возрастной группы от 45 до 50 лет, два — от 60 до 75 лет, восемь — от 80 до 90 лет.

Всего в среду в стране было выполнено 12 224 теста на Covid-19, доля позитивных результатов составила 7,8%.

В целом в Латвии с начала пандемии коронавирусом заразились 52 982 человека.