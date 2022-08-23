В среду "Согласие" проведет акцию против отмены бесплатных обедов в школах

Мероприятие состоится в среду, 24 августа, на Ратушной площади с 12.00 до 14.00. В это время Рижская дума будет принимать решение о введении частичного софинансирования питания в школах для учащихся 5-12-х классов.

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Свою акцию "Согласие" называет "протестным банкетом". "В специальном "меню" эксклюзивные блюда от лучших "поваров" Рижской думы из правящей коалиции! А именно все виды "лапши на уши", которыми "коалиция перемен" уже два года кормит горожан. Блюдо дня — отмена бесплатных обедов в школах!", — говорится в пресс-релизе партии.

Как сообщалось ранее, Комитет образования, культуры и спорта поддержал решение ввести с октября введение взносов за школьные обеды. Предусматривается, что родителям учащихся 5-12- классов придется платить примерно 1 евро за обед, самоуправление будет погашать только половину затрат.

Решение ввести родительские взносы связано с подорожанием продуктов питания и в целом инфляцией.

Изначально предполагалось, что родителям придется платить за питание школьников уже в сентябре, однако на прошлой неделе было решено перенести нововведение на октябрь. "Согласие" указывало на то, что это может быть связано с тем, что 1 октября в стране пройдут выборы в Сейм.

Учащиеся 1-4-х классов продолжат питаться в школах бесплатно. Обеды младших школьников полностью финансируют государство и самоуправления.