В среду состоится встреча "Объединенного списка" с Кариньшем
Foto: LETA

В среду, 9 ноября, запланирована встреча лидера партийного объединения "Новое Единство", премьер-министра Кришьяниса Кариньша и других политиков представляемого им объединения с представителями парламентской фракции "Объединенного списка", подтвердил политик "Нового Единства" Арвил Ашераденс.

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"Новое Единство" готовится к переговорам с представителями "Объединенного списка", добавил политик.

Как сообщалось, парламентская фракция партийного объединения "Объединенный список" и группа политиков объединения, ведущая переговоры по формированию правительства, пригласили лидера "Нового Единства", премьер-министра Кришьяниса Кариньша на встречу, чтобы обсудить его призыв сначала договориться о распределении сфер ответственности, сообщил политик "Объединенного списка" Улдис Пиленс.

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