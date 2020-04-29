В среду состоятся репатриационные рейсы из Швеции, Австрии, Нидерландов, Германии, Дании и Кипра

29 апреля состоятся репатриационные рейсы, которыми жители стран Балтии смогут вернуться домой из Швеции, Австрии, Нидерландов, Германии, Дании и Кипра, следует из информации на сайте Министерства сообщения.

Рейс airBaltic Вена-Рига вылетит в 13:50, а прибудет в 16:45, рейс Амстердам-Рига вылетит в 14:20, а приземлится в 17:35, а рейс Франкфурт-Рига вылетит в 15:10, а приземлится в Риге в 18:25.

Рейс SmartLynx Стокгольм-Рига вылетит в 13:20, а приземлится в Риге в 15:30. Кроме того, SmartLynx сегодня осуществит рейс Ларнака-Копенгаген-Рига, который вылетит из Ларнаки в 12:10, а из Копенгагена в Ригу — в 15:45.