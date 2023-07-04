В среду станет немного солнечнее и теплее; лишь местами — кратковременные дожди
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В среду, 5 июля, в Латвии чаще будет светить солнце, сильных осадков не ожидается, а температура воздуха немного повысится, прогнозируют синоптики.

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В предстоящие сутки лишь местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер, на побережье порывами до 17 метров в секунду, а к вечеру ветер по всей Латвии стихнет.

Температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, на побережье — до +16 градусов, днем — до +21…+25 градусов, в прибрежных регионах — до +19 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до +11…+13 градусов, днем составит +23…+24 градуса.

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