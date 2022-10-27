В среду в Латвии зарегистрировано 682 новых случая Covid-19, умерло три человека

В среду подтверждено 682 новых случая Covid-19, получены сведения о смерти трех пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
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Вчера проведено 5264 теста на Covid-19, результаты 13% из них были положительными.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости снизился с 463,9 до 457,3 случая на 100 000 человек.
С начала пандемии в Латвии скончались 6050 человек, инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 950 668 случаев заболевания.
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