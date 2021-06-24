В среду выявлено 33 новых заболевших Covid-19, заболеваемость снизилась до 80,6
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За минувшие сутки проведено 2246 анализов на коронавирус, результаты 33 из них оказались положительными. Три человека скончались.

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Один из умерших принадлежал возрастной группе от 50 до 59 лет, еще двое — от 80 до 89 лет.

Двухнедельный показатель кумулятивной заболеваемости упал с 89,2 до 80,6 случаев на 100 000 жителей. Последний раз такой низкий показатель был 22 октября 2020 года.

Доля положительных результатов тестов составила 1,5%.

Всего с начала пандемии в Латвии заразились 137 110 человек, 2500 из них умерли.

С учетом того, что на выходных всегда делается меньше тестов, кумулятивная заболеваемость в ближайшие дни должна снизиться еще сильнее, и, возможно, Латвия скоро войдет в "зеленую зону", став страной, после посещения которой жителям других стран не нужно соблюдать самоизоляцию.

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