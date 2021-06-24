В среду выявлено 33 новых заболевших Covid-19, заболеваемость снизилась до 80,6

За минувшие сутки проведено 2246 анализов на коронавирус, результаты 33 из них оказались положительными. Три человека скончались.
Один из умерших принадлежал возрастной группе от 50 до 59 лет, еще двое — от 80 до 89 лет.
Двухнедельный показатель кумулятивной заболеваемости упал с 89,2 до 80,6 случаев на 100 000 жителей. Последний раз такой низкий показатель был 22 октября 2020 года.
Доля положительных результатов тестов составила 1,5%.
Всего с начала пандемии в Латвии заразились 137 110 человек, 2500 из них умерли.
С учетом того, что на выходных всегда делается меньше тестов, кумулятивная заболеваемость в ближайшие дни должна снизиться еще сильнее, и, возможно, Латвия скоро войдет в "зеленую зону", став страной, после посещения которой жителям других стран не нужно соблюдать самоизоляцию.